İspanya olağanüstü hali beşinci kez uzattı: 7 Haziran’a kadar sürecek

İspanyol Meclisi, Covid-19 salgını nedeniyle 14 Mart’tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs’ta süresi dolacak olağanüstü halin iki hafta daha uzatılmasına onay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Sol koalisyon hükümeti tarafından getirilen tezkere 350 sandalyeli mecliste 177 “Evet”, 162 “Hayır” ve 11 ‘çekimser’ oyla kabul edildi.

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İspanya, bu kararla olağanüstü hal durumunu beşinci kez uzatmış oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, salgında yürütülen politikalarda ‘zamana karşı yarışta kaynak yetersizliği ve alınan bazı acil önlemlerin karmaşıklığından’ ötürü vatandaşlardan özür diledi.

Birlik çağrısı

İspanya Başbakanı, ‘corona virüsüne karşı zaferi zirveye taşımak için birlik’ çağrısı yaptı.

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Kademeli normalleşme kapsamında 18 Mayıs’tan bu yana ülkenin yüzde 70’inde ikinci aşamaya geçilirken dört aşama olarak belirlenen sürecin haziran sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet, engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

İspanya’da açıklanan son verilere göre, toplam can kaybı 27 bin 888, vaka sayısı ise 232 bin 555.

Kaynak: Anadolu Ajansı