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Yaramazlara biraz batar!

İspanya ‘corona’ya karşı ikinci kez ulusal çapta olağanüstü hal ilan etti

Covid-19 salgınında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya’da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Fotoğraf: AA

İkinci OHAL’de yeni olan en önemli tedbir ise ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

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Dünyada Covid-19’a yakalanan kişi sayısı 43 milyonu geçti. İyileşen hasta sayısı 29 milyonun üstüne çıkarken, 1.2 milyona yakın insan hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen günlerde salgının yeni merkezinin Avrupa olduğunu belirterek, kötüleşen salgını kontrol altına almanın ‘birçok insan için fedakarlık gerektirebileceğini’ söylemişti.

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