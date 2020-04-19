İspanya ‘çocuklarını özgür bırakıyor’: Başbakan 27 Nisan’dan itibaren dışarı çıkabileceklerini açıkladı

İspanya hükümeti ‘corona’ önlemleri kapsamında altı haftadır eve kapanan çocukların dışarı çıkmasına izin verecek. Başbakan Pedro Sanchez 27 Nisan’dan itibaren çocukların ‘biraz temiz hava almak için‘ sokağa çıkabileceklerini duyurdu.

İspanya’da ‘corona’ önlemleri kapsamında kapatılmmış bir park. (Fotoğraf: Reuters)

Ülkede Barselona belediye başkanının Facebook paylaşımının ardından “Çocuklarımızı özgür bırakın” kampanyası başlamıştı. Birçok vatandaş, politikacı ve sağlıkçı kampanyaya destek vermişti.

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İspanya Çocuk Hakları Koalisyonu’nun raporuna göre çocuklarla ilgili en katı ‘corona‘ önlemi alan ülke İspanya. Yetişkinler temel alışveriş ihtiyaçları veya köpek gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkabiliyorken, ülkedeki 8.3 milyon çocuk nüfusunun büyük çoğunluğu 14 Mart’tan bu yana eve kapanmış durumda.

Ülkede geçen hafta ölü sayısının da azalmasıyla ‘corona’ tedbirleri gevşetilmeye başlandı, inşaat gibi bazı sektör çalışanlarına işlerine dönme izni verildi.

Ölü sayısının 20 bini geçtiği İspanya’da başbakan Sanchez, bitmek üzere olan karantina önlemini iki hafta daha uzatmayı planladığını açıkladı. Ancak çocuklara yönelik sokağa çıkma izninin koşullarının henüz netleşmediğin belirtti.