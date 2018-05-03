İspanya başbakanı: Kendini fesheden ETA’nın işlediği suçlar cezasız kalmayacak

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA’nın kendini feshetmesine dair açıklama yaptı. Rajoy, “ETA ne yaparsa yapsın, işlediği suçlar için cezasızlığa yer yok” dedi.

İspanya’nın kuzeyi ve Fransa’nın güneybatısında 40 yılı aşkın bir süre Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, yazılı bir açıklamayla örgüte ait ‘tüm yapılanmanın feshedildiğini’ duyurmuştu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre ETA’nın kendini feshetme kararı almasına dair Başbakan Rajoy’dan da bir açıklama geldi: “ETA ne yaparsa yapsın, işlediği suçlar için cezasızlığa yer yok. ETA yok oluşunu ilan ediyor olabilir, ama işlediği suçlar veya bunların izini sürüp, cezalandırma çabaları yok olmuyor. ETA’ya borcumuz da teşekkür edecek nedenimiz de yok.”

İspanya’nın kuzeyindeki yedi bölge ile Fransa’nın güneybatısında bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele yürüten örgüt, 2010 yılı Eylül ayında silahlı eylemlerine son verdiğini bildirmiş ve 2011’de daimi ateşkes ilan etmişti.

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Örgüt, geçen yıl silah bırakırken , geçen ay da çatışmalarda hayatını kaybeden siviller için özür dilemişti.

ETA, 1968-2010 yılları arasındaki silahlı mücadelesi boyunca yaptığı eylemlerle 800 insanın ölümüne yol açmış ve binlercesini yaralamıştı.