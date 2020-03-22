İspanya başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin yeni tip corona virüsünden (Covid-19) etkilendiğini belirterek, “En kötüsü henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496’ya ulaştığı bildirildi.

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Sanchez düzenlediği basın toplantısında, “Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi durum” diye konuştu.

Sanchez ayrıca hükümetin salgınla mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.