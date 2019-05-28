İSO başkanına göre seçim kararı beklentilerde aksama yarattı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 31 Mart seçimlerinin ardından ortaya çıkan tablonun ekonomide ikinci yarıya ilişkin beklentilerde aksamaya işaret ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bahçıvan, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 raporunun açıklandığı toplantıda, faizlerde tedrici düşüş, dövizde stabilizasyon, enflasyonda yavaşlama ve haziran-temmuz sonrasının biraz daha umut verdiğini belirtmekle birlikte, “31 Mart sonrası gelişmeler ikinci yarıya ilişkin beklentilerde aksama olacağını ortaya koyuyor” dedi.

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İSO başkanı, Türk sanayisinin kendini fonlama yöntemini değiştirmesi gerektiğini, mevcut bankacılık yapısıyla Türk sanayisinin kendini döndürmesinin çok kolay olmadığını söyledi.

Bahçıvan, “Sermaye piyasalarının kullanılması, şirket birleşmeleri ve ortaklıkları önümüze koymamız gerek” dedi.