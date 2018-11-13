İSO başkanı: Bu faiz oranlarıyla mevcut durum sürdürülemez

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, mevcut faiz oranlarıyla Türkiye’nin ‘yeni yatırım yapmanın ötesinde mevcut hali bile sürdürmesinin mümkün olmadığını’ söyledi.

Anadolu Ajansı Finans Masası’na konuk olan Bahçıvan, “Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek” diye konuştu.

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Doğru yatırımlar ve hedeflerle Türkiye’nin cari açık sorununu aşacağını savunan Bahçıvan, döviz kurlarıyla ilgili alınan tedbirlerin ‘piyasalarda bir canlanma oluşturduğunu’ öne sürdü.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu, döviz kurlarını kontrol altına alabilmek adına 13 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla, politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24’e yükseltmişti. Türkiye bu faiz oranıyla Arjantin ve Surinam’ım ardından en çok faiz veren üçüncü ülke konumuna gelmişti.