‘İsmailağa’ televizyonunda Atatürk’e hakaret: RTÜK 15 ay sonra uyardı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İsmailağa Cemaati’nin televizyonu FM TV’ye, ‘Saklı Gerçekler’ programında Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle 15 ay sonra uyarıda bulundu.

Programda 25 Ekim 2016’da “Çanakkale Savaşı’nda Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek ‘Size ölmeyi emrediyorum’ dedi” ve “Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı?” ifadeleri kullanıldı.

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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, RTÜK 7 Temmuz 2017’de kanala yaptığı uyarıda bu yönde sözlerin bir daha tekrarlanması halinde kanalın lisansını iptal edeceğini bildirdi.

Hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılara yer verildi: “Programda Çanakkale Savaşı konuşulurken ‘Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek size ölmeyi emrediyorum dedi. Hilafetin ve saltanatın gerçek askerlerinin kıyımı yapıldı orada’. Filistin’de 65 bin askerimiz 365 bin topla esir bırakıldı’ deniliyor. Atatürk’ü Koruma Kanunu eleştirilirken, ‘Senin hakkında koruma yasaları var. Demek ki mide bulandıracak işlerin var’ deniliyor. Atatürk’ün mal varlığı konuşulurken ise ‘Sultan Vahdettin Han tüm Sarayı boşaltabilecekken kendine yetecek kadarını aldı. Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı. Neymiş ölürken bağışlamış’ deniyor.”

Üst Kurul bu sözler nedeniyle kanalın “Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Aynı maddeden bir ihlal daha olursa kanalın lisansı iptal edilecek.