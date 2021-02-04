İsmail Saymaz: Z kuşağı, Boğaziçi’ndekilerin başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyle internet üzerinden görüştü. Prof. Dr. Melih Bulu’nun cumhurbaşkanı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına karşı ‘kayyım rektör’ protestoları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Öğrenciler, buluşmada İmamoğlu’na rektörlük ve yetkili makamlara ilettikleri temel talepleri şöyle aktardı: ‘Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılması, maruz kaldıkları her türlü şiddete son […]