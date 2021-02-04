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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Z kuşağı, Boğaziçi’ndekilerin başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananların Z kuşağına anlatılmasını salık vermişti.

Artık ihtiyaç kalmadı. Z kuşağı Boğaziçi’ndeki akranlarının başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor.

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Bir akademisyenin sınavla giremeyeceği üniversiteye parti üyeliği sayesinde atandığını görüyor. Torpili ve partizanlığı görüyor.

En zekilerinin hak aradıkları için dövüldüklerini görüyor. Özgürce tartışmak istedikleri için linç edildiklerini görüyor. Akıl tutulmasını da beyin göçünü de görüyor.

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