İsmail Saymaz: Yurdakul cinayeti, Türkiye’nin insan hakları sicilinde utançla hatırlanacaktır

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, davayı geçen aylarda sonuçlandırdı. Mahkemeye göre Yurdakul’un ‘sistematik şekilde kötü muameleye maruz bırakıldığı ve eziyet çektirilmek suretiyle öldürdüğü’ ifade edildi.

Anne Fatma Yurdakul’a 45 bin, dört kardeşi için 25’er bin TL olmak üzere, toplamda 145 bin TL manevi…

Reklam

Ayrıca anneye 18 bin, bir kardeşe 1 bin TL maddi tazminata hükmedildi.

Tümü 165 bin TL bile etmiyor.

Yazar Kerim Korcan’ın ‘Linç’ adlı romanında anlattığı cezaevi linçlerinin benzeri, hatta daha acımasız bir örneği olan Ulaş Yurdakul cinayeti, Türkiye’nin insan hakları sicilinde, utançla hatırlanacaktır.

Reklam

Bizzat cezaevi idaresinin yetkilendirdiği ve göz yumduğu koğuş ağası ve adamları, dört duvar arasında saltanat kurup keyif için cinayet işledi.

İsmail Saymaz’ın yazısı