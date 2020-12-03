İsmail Saymaz: Vatandaş Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mıdır?

Neyse ki dünya, Covid-19 aşısı ile umutlandı. Dört aşıdan Pfizer-BioN Tech yüzde 95, Moderna yüzde 94, Oxford yüzde 70 yüzde yüzde yüzde

etkinlik oranı açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bu üç şirket değil, Çinli Sinovac ile sözleşme imzaladı. Sinovac’ın Faz 3 çalışması yaptığı ülkelerden biri de Türkiye. Bu çalışma bitmiş, Sino vac’ın etkinliği saptanmış değil.

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(…)

Maske bulamayan… Grip aşısına erişemeyen… Aylarca gözünü diktiği turkuaz tablo ile aldatılan vatandaş… Şimdi Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mıdır?

İsmail Saymaz’ın yazısı