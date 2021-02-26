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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının fiilen yürürlükten kalktığı düşünülecek

Görünen o ki Gergerlioğlu, hiçbir yargısal işlem yapılmamış bir haberi paylaştığı için ceza aldı. Bu birinci tuhaflık.

Aynı suçtan yargılanan iki HDP’li hakkında durma kararı verilirken, Gergerlioğlu’nda yargılamaya devam edildi. Bu ‘özel’ uygulamanın, Gergerlioğlu’nun kimi FETÖ sanıklarının mağduriyet iddialarını dile getirmesinden ileri geldiğini sanıyorum.

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TBMM Başkanlığı’ndan öğrendiğim kadarıyla Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülecek. Enis Berberoğlu Davası’ndan sonra bir hukuki hataya daha imza atılacak. Bu ya AYM’den ya da AİHM’den dönecek.

Ülkemiz bir kez daha mahkum olacak.

Dokuz HDP’linin fezlekeleri hesaba katıldığında, Türkiye’de artık seçme ve seçilme hakkının fiilen yürürlükten kalktığı düşünülecek.

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Bu bir demokrasi sınavıdır.

İsmail Saymaz’ın yazısı

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