İsmail Saymaz: Tarikat şeyhleri resmi törenle uğurlandı; iki satırlık taziye Bekir Coşkun’dan esirgendi

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının, tarikat şeyhlerinin, cemaat liderlerinin, aşiret ağalarının resmi törenle ve hatta üzerlerine Türk bayrağı serilerek uğurlandığı, sultanlar ve krallar için milli yas ilan edilen Türkiye’de, iki satırlık bir taziye Bekir Coşkun’dan esirgendi.

Cenazesine, muhalifler hariç, ne bir milletvekili, ne de vali katıldı.

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Neden mi?

AK Parti’yi eleştiriyor diye…

Cumhuriyet değerlerinden ödün vermediğinden…

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Başka bir Türkiye düşünden ötürü…

Cenazesi Şanlıurfa’daki köyüne doğru yola çıkarılırken…

‘Havuz‘ yoluyla satın alınıp aile yakınlarına zimmetlenmiş medya grubundan…

Bir havalimanı ihalesine karşılık bağışlanan televizyonlardan…

Otoyol ihalesi ile devredilen gazetelerden…

Aynı haber veriliyordu:

“Erdoğan, ‘Fikri iktidarımızı tesis edemiyoruz’ dedi.”

İsmail Saymaz’ın yazısı