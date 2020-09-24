İsmail Saymaz: Suriye sınırının delik deşik olması Selefilerin halkla temas kurmasını kolaylaştırdı

Selefilik, Suriye’deki iç savaştan sonra Türkiye’de kitleselleşti.

IŞİD ve El Kaide’nin hilafet devleti çağrısı, yani ‘dünyadaki cennet’ düşü on binlerce Müslümanı etkiledi. Türkiye’de var olan Hizbullah ve Vasat gibi yasadışı İslamcı örgütler ile tarikat ve cemaatlerin tabanı bu cazibeye kayıtsız kalamadı.

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AK Parti’nin Esad’a karşı savaşan İslamcılara sempati ile yaklaşması, Selefilerin Türk toplumu nezdinde meşruiyet kazanmasına olanak sağladı.

Türkiye – Suriye sınırının delik deşik olması Selefilerin halkla temas kurmasını kolaylaştırdı.

İsmail Saymaz’ın yazısı