Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Sokağa çıkmak isteyenler teravihi gerekçe gösterdiğinde ne denecek?

Deyim yerindeyse, sokağa çıkma yasağı cami cemaati dışında herkese uygulanacak.

Saat 21’den sonra veya hafta sonu sokağa çıkmak isteyenler teravihi gerekçe gösterdiğinde ne denilecek?

Reklam

Her sokağa çıkan polis ve bekçi marifetiyle camiye kadar takip mi edilecek?

Namaz saatinde avare gezenler camiye mi sokulacak?

Besbelli, salgın gerekçe gösterilerek, oruç tutmayanlar ve ibadet etmeyenler dolaylı şekilde cezalandırılıyor.

Reklam

Suudi Arabistan bile teravih namazını 10 rekatla sınırlanıyor. Buna karşın, laik Türkiye Cumhuriyeti, salgın kurallarını dine göre belirliyor.

Bu bir ayrıcalık hikayesidir.

Bakan bey de biliyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı

SON HABERLER

AYM, HDP iddianamesini iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay başsavcılığına iade etti.