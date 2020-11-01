İsmail Saymaz: Sırtını iktidara dayamış sermaye sahiplerinin yasa tanımaz eylemleri

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde, 3 Temmuz 2020 günü meydana gelen patlamada, yedi işçinin can verdiği Büyük Coşkunlar Havaifişek Fabrikası, sırtını iktidara dayamış olan sermaye sahiplerinin yasa ve kural tanımaz eylemlerine rağmen nasıl korunduklarının en belirgin örneği…

İktidar yanlısı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanlığı’nı yürüten Yaşar Coşkun ve ailesine ait olan bu fabrikada ilk kez bir patlamaya meydana gelmiyor. Son 11 yılda, yaşanan altıncı iş kazası bu.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre ilk iki patlama, 2009 yılının ağustos ve eylül aylarında gerçekleşti.

İddianamede, 2009 yılından bu yana bütün patlama ve kazaların benzer nedenlerden kaynaklandığı vurgulanarak, ‘Buna rağmen gerekli önlemler alınmayarak aynı şekilde çalışılmaya devam edilmesinin kazayı öngörülebilir ve önlenebilir hale getirdiği’ belirtildi.

İsmail Saymaz’ın yazısı