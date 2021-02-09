İsmail Saymaz: Sebebi açık; yoksa Türkiye’de hukukçu ve gazeteci eksikliği çekilmiyor

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi’ne hukuk ve iletişim fakültesi açılması kararı alındı. Sebebi açık…

Rektör yardımcılığı için teklif götürdüğü 14 öğretim üyesinden ret yanıtı alan partili rektör Melih Bulu’ya çalışma ekibi kurmak, yandaş ve yetersiz akademisyenlere ise sınavla giremeyecekleri Boğaziçi’nde kadro açmak.

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Yoksa Türkiye’de, hukukçu ve gazeteci eksikliği çekilmiyor. Eksiği çekilen hukuktur, bağımsız yargıdır. Eksiği çekilen özgür ve tarafsız basındır. Çünkü bu ikisinin de canına okundu.

İsmail Saymaz’ın yazısı