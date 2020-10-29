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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Saltanatı, 97 yıl sonra bugün kayınpederden damada vermek üzere kaldırmadılar

Bugün 97’nci yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin belki de en uzun kışına giriyoruz.

Yüzyıl önce ‘sarışın bir kurdun’ ardına düşerek Samsun’dan Erzurum’a, Sivas’tan Ankara’ya, Afyon’dan İzmir’e yalınayak yürüyenlerin Cumhuriyetidir bu.

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Yemen çöllerinde yitenlerin dulları ve Medine kuşatmasında arkasından vurulanların yetimleri kurdu.

Kimsesizler, Cumhuriyet’i ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olsun’ diye var etti…

Osmanlı’da babadan oğula, dededen toruna geçen saltanatı, 97 yıl sonra bugün kayınpederden damada vermek üzere kaldırmadılar.

İsmail Saymaz’ın yazısı

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