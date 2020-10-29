İsmail Saymaz: Saltanatı, 97 yıl sonra bugün kayınpederden damada vermek üzere kaldırmadılar

İstanbul Heybeliada’da orman yakan S.D. hakkında, ‘kasten orman yakmak’ suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı. Yangın sonucu 61 bin 805 metrekare ormanın yandığı belirtilen iddianamede, S.D.’nin her iki elinde de yanıcı ve yakıcı özelliğe sahip aseton kalıntılarının tespit edildiği belirtildi.