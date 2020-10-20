İsmail Saymaz: ‘Şahıslar’ gidici, ‘şahsiyetler’ kalıcıdır vali bey

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in ‘şahsı’ üzülmesin.
Dönerci ile arasındakinin ‘şahsi’ bir mesele olmadığının farkındayız.
Yine de ‘şahsen’ bir hatırlatmada bulunmakta fayda görüyorum.
‘Şahıslar’ gidici, ‘şahsiyetler’ kalıcıdır vali bey.
Yaramazlara biraz batar!
Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in ‘şahsı’ üzülmesin.
Dönerci ile arasındakinin ‘şahsi’ bir mesele olmadığının farkındayız.
Yine de ‘şahsen’ bir hatırlatmada bulunmakta fayda görüyorum.
‘Şahıslar’ gidici, ‘şahsiyetler’ kalıcıdır vali bey.
Dünya çapındaki corona virüsü vakaları pazartesi günü 40 milyonu geçti. Hastalık, kuzey yarımkürede kışın gelmesiyle birlikte yeniden canlanırken, ülkeler de aldıkları önlemleri sıkılaştırıyor.
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden olduğunu ve otomobilin yatırım aracı haline geldiğini belirterek bu durumun 2021’in ilk yarısında da devam etmesini beklediğini söyledi.
İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında şu an 34 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘topyekun bir eğitim reformu gerektiğini’ söyledi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık çalışanlarının Covid-19’a toplum genelinden 14 kat daha sık yakalandığını belirterek uyardı: “Sağlık çalışanlarının tükenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksiyonu kadar önemli bir sorundur.”