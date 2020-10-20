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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: ‘Şahıslar’ gidici, ‘şahsiyetler’ kalıcıdır vali bey

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in ‘şahsı’ üzülmesin.

Dönerci ile arasındakinin ‘şahsi’ bir mesele olmadığının farkındayız.

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Yine de ‘şahsen’ bir hatırlatmada bulunmakta fayda görüyorum.

‘Şahıslar’ gidici, ‘şahsiyetler’ kalıcıdır vali bey.

İsmail Saymaz’ın yazısı

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