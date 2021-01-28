İsmail Saymaz: Saadet Partisi’nde iki çizgi kavgası var

Saadet Partisi’nde (SP) iki çizgi kavgası var.

Milli Görüş’ün lideri Oğuzhan Asiltürk, SP’nin Cumhur İttifakı’na katılmasını istiyor. Anadolu Gençlik Vakfı ve Milli Gazete de bu görüşü savunuyor. Onlara göre SP, Millet İttifakı’na katılarak tabanını daralttı. Eskiden AK Partililerin ikinci partisiyken, beşinci sıraya geriledi.

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Ayasofya’nın açılışında ve İstanbul Sözleşmesi’nde tavır almamak hataydı. HDP yeterince eleştirilmedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu ve eski lider Mustafa Kamalak ise Millet İttifakı’nda kalmayı savunuyor. SP, şimdilik açık bir tutum almayacak

İsmail Saymaz’ın yazısı