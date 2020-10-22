İsmail Saymaz: Özdağ’ın ‘karanlık güçlere çanak tuttuğu’ öne sürülüyor

Kavuncu’yu aradığımda, 81 il başkanı tarafından Özdağ’ın ihracı istemiyle hazırlanan dilekçeyi imzalıyordu. Dilekçede, “partinin organize bir halde ve daha önce planlanmış şekilde yıpratıldığı” ve Özdağ’ın “karanlık güçlere çanak tuttuğu” öne sürülüyor.

Kavuncu ayrıca, Özdağ hakkında hakaret ve iftiradan şikayette bulundu.

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(…)Kavuncu, kendisi üzerinden İYİ Parti’nin hedef alındığını savunarak, “Millet İttifakı’nı dağıttığınız zaman ekonomiyi tutmazsınız. İYİ Parti ittifakın ana kolonudur. Bu operasyona birileri ya farkında olmadan ya da bilerek maşa oluyor” diye konuşuyor.

Kavuncu’ya “Özdağ istifa etmeli mi?” diye sordum.

“Gerek kalmayacak” diyor ve ekliyor:

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“Özdağ gibi, iftiralarla hareket eden bir zihniyet bünyenin dışına konulmalı.”

İsmail Saymaz’ın yazısı