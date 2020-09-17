İsmail Saymaz: Nurullah’ın hizmetini gönüllü görmek için onlarca aile sırada

Nurullah, taciz ve tecavüz iddiasının küçük Y.’ye öğretildiğini savunarak, “O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür” diyor.

“Neden komplo kursunlar?” sorusuna karşılık Nurullah’ın verdiği yanıt, şeyhlerin kurduğu saltanatı apaçık kanıtlıyor.

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Nurullah, şöyle konuşuyor:

“Bu aile Kuzuluk’taki dergahımıza dönme beklentisi içerisindeydi. Onun yerine almış olduğumuz ailenin istikrarlı şekilde devam ettiğini duyunca ümitleri kesildi. Maddi sıkıntılarından dolayı bu kumpası kurmuş olabilirler.”

Bu ifade gösteriyor ki Nurullah’ın hizmetini gönüllü şekilde görmek için onlarca aile sırada bekliyor. Biri ayrılsa 10’u geliyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı