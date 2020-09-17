Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Nurullah’ın hizmetini gönüllü görmek için onlarca aile sırada

Nurullah, taciz ve tecavüz iddiasının küçük Y.’ye öğretildiğini savunarak, “O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür” diyor.

“Neden komplo kursunlar?” sorusuna karşılık Nurullah’ın verdiği yanıt, şeyhlerin kurduğu saltanatı apaçık kanıtlıyor.

Reklam

Nurullah, şöyle konuşuyor:

“Bu aile Kuzuluk’taki dergahımıza dönme beklentisi içerisindeydi. Onun yerine almış olduğumuz ailenin istikrarlı şekilde devam ettiğini duyunca ümitleri kesildi. Maddi sıkıntılarından dolayı bu kumpası kurmuş olabilirler.”

Bu ifade gösteriyor ki Nurullah’ın hizmetini gönüllü şekilde görmek için onlarca aile sırada bekliyor. Biri ayrılsa 10’u geliyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: MEB kampanya başlatmayacaksa CHP’li belediyeler talip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) seslendi: “‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyası başlatılmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...