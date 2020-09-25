İsmail Saymaz: Mitingde akla gelmeyen sosyal mesafe kuralı, sendikacı eyleminde hatırlanıyor!

Eylemin İzmir ayağında Alsancak Tren Garı önünde toplanan BTS’liler, raylarda sembolik yürüyüş yaptıktan sonra Ankara’ya gitti.
‘Fatura’ üç ay sonra gönderildi.
İzmir’deki TCDD çalışanlarına sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3150 TL para cezası kesildi.
Bu ceza, bir çalışanın maaşının yarısı, bazıları için üçte ikisi demek!
Ayasofya ibadete açılırken…
Malazgirt Savaşı’nın 949. yıl dönümü kutlanırken…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da miting yaparken akla gelmeyen sosyal mesafe kuralı, sürgünü protesto eden sendikacıların eyleminde hatırlanıyor!