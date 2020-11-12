İsmail Saymaz: Kimin, ne zaman istifa edeceğine ancak Erdoğan karar verebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım’da Instagram hesabında, görevine devam edememe kararı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 saatlik suskunluktan sonra Albayrak’ın affını kabul etti.

Dikkat buyurun; istifasını değil, affını…

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İstifa için bir başarısızlığın vuku bulması gerekir.

Halbuki AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında başarıdan başarıya koşulmuştur. Yedi düvel şahittir ki Erdoğan Türkiye’sinde ancak aşırı başarıdan kaynaklı bir metal yorgunluğundan söz edilebilir.

Olsa olsa, güzelim iktidar göze-nazara gelmiştir.

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Eski Türkiye’ye ait olan istifa müessesesi, bu sebepten 2002 yılında kaldırılmıştır.

İstifa etmek, yanlıları tarafından müminlerin emiri olarak görülen Erdoğan’a karşı bir saygısızlıktır.

Reis’in iradesini hiçe saymaktır.

Kimin, ne zaman istifa edeceğine ancak Erdoğan karar verebilir.

Herkes istifa ettirileceği günü beklemelidir.

İsmail Saymaz’ın yazısı