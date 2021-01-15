Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: İnce, istifasını yazmaya koyuldu

İnce, hareket planı için üç tarih belirledi.

İlki, 1 Mart. Yani, Irak tezkerenin reddedilişinin yıl dönümü. Diğerleri ise 23 Nisan ve 19 Mayıs. İnce, bu üç tarihte üç hamle yapmayı planlıyor.

Reklam

Bu arada İnce, istifasını yazmaya koyuldu. İnce, bireysel bir kırgınlıktan çok
siyasal manifestosunu kaleme alacak. Bir yandan partide ideolojik ve politik ayrışmanın nedenlerini ortaya koyarken, diğer yandan geleceğe yönelik yol haritasını dile getirecek.

Şimdilerde İnce cephesinde şu tartışma yaşanıyor: Önce İnce mi istifa etsin… İnce’ye destek veren üç milletvekili mi?

İsmail Saymaz’ın yazısı

SON HABERLER

Türk mutfağı dünyada başarı yakalayabilir mi?

Başarılmış olanı yeniden keşfetmek yerine, bu örneklerin tecrübelerinden faydalanarak etkili uygulamalar konusunda devletin de takip ettiği ve önünü açtığı stratejik bir master-plan ortaya koymak, profesyonel olarak know-how ve eğitim almak, doğru oyuncularla yola çıkmak ve yol üzerinde kendi tarzımızı da oluşturarak ısrarlı bir şekilde hedefe ilerlemek gerekiyor bence.

Çevrimiçi, yerçekimsiz Gogol

Hak ettiği biçimde yapılırsa, tiyatroya hasret geçen günlerimizin susuzluğunu, çevrimiçi işlerle biraz olsun giderme ihtimalimizin olduğunu görmek, bizi mutlu etmeye yetti.

Sinovac aşısı: Etkinliğine dair farklı sonuçların arkasında ne olabilir?

Pfizer, AstraZeneca ve Moderna gibi firmaların ürettiği aşılara erişimi kısıtlı olan gelişmekte olan ülkeler, Covid-19 salgınını sona erdirmek için umutlarını Çin’in CoronaVac aşısına bağlarken, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği aşıya dair Brezilya’da açıklanan yüzde 50’lik etkinlik verisi cevaptan çok sorulara yol açtı.