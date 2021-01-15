İsmail Saymaz: İnce, istifasını yazmaya koyuldu

İnce, hareket planı için üç tarih belirledi.

İlki, 1 Mart. Yani, Irak tezkerenin reddedilişinin yıl dönümü. Diğerleri ise 23 Nisan ve 19 Mayıs. İnce, bu üç tarihte üç hamle yapmayı planlıyor.

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Bu arada İnce, istifasını yazmaya koyuldu. İnce, bireysel bir kırgınlıktan çok

siyasal manifestosunu kaleme alacak. Bir yandan partide ideolojik ve politik ayrışmanın nedenlerini ortaya koyarken, diğer yandan geleceğe yönelik yol haritasını dile getirecek.

Şimdilerde İnce cephesinde şu tartışma yaşanıyor: Önce İnce mi istifa etsin… İnce’ye destek veren üç milletvekili mi?

İsmail Saymaz’ın yazısı