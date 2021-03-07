İsmail Saymaz: Herkes ‘Güneydoğu neden mavi’ sorusuna yanıt arıyor

Doğal olarak, herkes “Güneydoğu neden mavi?” sorusuna yanıt arıyor.

Diyarbakır’da görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, “Pandemi zaten bize yapacağını yaptı” diyor.

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“Nasıl yani?” diye sordum.

Şöyle devam ediyor:

“Pandemi Güneydoğu’da yaz ayları boyunca ciddi düzeyde etki gösterdi. Her aileden bir kişi sevdiğini kaybetti. Ameliyathaneler yoğun bakıma çevrildi. Diyarbakır’da servislerde hasta seçmek zorunda kaldığımız oldu. Görünen o ki her iki kişiden biri hastalığa yakalanmış. Yani, sürü ve toplum bağışıklığı gerçekleşmiş denebilir.”

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Yerlikaya’ya göre hastalığın yayılması ve insanların yakınlarını yitirmesi sonucu farkındalık oluştu.

Kısıtlamalar sayesinde toplumsal hareketlilik azaldı.

İsmail Saymaz’ın yazısı