İsmail Saymaz: ‘Darbeci Sisi’ her an ‘Dostum Sisi’ ilan edilebilir

Suriye’deki 10 yıllık iç savaş ve Mısır’daki sekiz yıllık süreç gösterdi ki siyasal İslam, laik Türkiye’nin başta Araplar olmak üzere dünya ile kurduğu ilişkileri, ulusal çıkarlarımızı zarara uğratmak pahasına yerle bir etti.

Osmanlı’nın bir asır önce yönettiği topraklarda söz sahibi olmak adına Arap ülkelerinin iktidar kavgalarında taraf olundu.

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Devirdiğimiz masalarda, hasımlarımız oturuyor şimdi.

Erdoğan, geçen hafta cuma namazı çıkışında “Mısır halkını Yunanistan’ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz” dedi.

Siyasal İslamcılık, ülkenin kabusuna dönüşen sekiz yıllık rüyasından nihayet uyanıyor.

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‘Darbeci Sisi’ her an ‘Dostum Sisi’ ilan edilebilir.

Bir elle ‘Rabia’ yapıp diğeriyle Sisi’ye el uzatmak olmayacağına göre…

Rabia, saatli maarif takvim yapraklarında önerilen herhangi bir kız çocuğu isminden ibaret kalabilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı