İsmail Saymaz: Bu görüşmeler suçun kanıtı olursa İmralı’ya izin verenler de gelecekte yargılanır

İddianamede ayrıca ‘İmralı günlükleri’ne yer veriliyor. Günlükte Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve diğer üç HDP’linin Öcalan’a “Başkanım” diye hitap ettiği vurgulanıyor. Öcalan’ın talimat verdiği, HDP’nin stratejisini ve adayları belirlediği, eş başkanlar ve grup başkanvekillerinin kimler olması gerektiğini söylediği vurgulanıyor. Bazı adayların Kandil’den belirlendiği savunuluyor.

İmralı’daki görüşmeler devletin izniyle gerçekleştirildi. Masada MİT görevlisi vardı.

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Bu görüşmeler suç ya da bir suçun kanıtı olursa İmralı’ya izin verenler de gelecekte yargılanır.

İsmail Saymaz’ın yazısı