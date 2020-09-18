Diken

Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Bir Alan bebeğin daha Van Gölü kıyısında bulunmasını mı bekliyorsunuz?

Adilcevaz’da 26 Aralık 2019’da yedi mültecinin ölümü sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan, aralarında Cüneyt A.’nın olduğu A. Ailesi üyeleri hakkında kapsamlı soruşturma yürütülmedi. Şayet Cüneyt A. ve akrabaları tutuklansaydı, belki Gevaş’taki 61 mültecinin can verdiği facia yaşanmayacaktı. Altınsaç’ta balıkçılıkla ve taşımacılıkla geçinen A. ve diğer bazı ailelerin insan kaçakçılığına yöneldikleri saptanacak ve şebeke çökertilecekti.

(…)Vatanımızı mülteci akınına uğratan insan kaçakçılarının üzerine gitmek ve İran dahil, bütün bağlantılarını açığa çıkarmak için neyi bekliyorsunuz?

Reklam

Van Gölü’nün Ege gibi mülteci mezarlığına dönmesini mi?

Bir Aylan Bebek’in daha Van Gölü kıyısında bulunmasını mı?

İsmail Saymaz’ın yazısı

SON HABERLER

İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…

Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.

Erdoğan’a göre ‘en samimi demokrasi’ bizde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu Türkiye modelidir. Başka yerde insani değerler üzerine bina edilmiş böylesine samimi bir demokrasi, adil bir kalkınma hedefi, köklü bir hak ve adalet ideali bulamazsınız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...