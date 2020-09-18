İsmail Saymaz: Bir Alan bebeğin daha Van Gölü kıyısında bulunmasını mı bekliyorsunuz?

Adilcevaz’da 26 Aralık 2019’da yedi mültecinin ölümü sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan, aralarında Cüneyt A.’nın olduğu A. Ailesi üyeleri hakkında kapsamlı soruşturma yürütülmedi. Şayet Cüneyt A. ve akrabaları tutuklansaydı, belki Gevaş’taki 61 mültecinin can verdiği facia yaşanmayacaktı. Altınsaç’ta balıkçılıkla ve taşımacılıkla geçinen A. ve diğer bazı ailelerin insan kaçakçılığına yöneldikleri saptanacak ve şebeke çökertilecekti.

(…)Vatanımızı mülteci akınına uğratan insan kaçakçılarının üzerine gitmek ve İran dahil, bütün bağlantılarını açığa çıkarmak için neyi bekliyorsunuz?

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Van Gölü’nün Ege gibi mülteci mezarlığına dönmesini mi?

Bir Aylan Bebek’in daha Van Gölü kıyısında bulunmasını mı?

İsmail Saymaz’ın yazısı