İsmail Saymaz: Bakanlığın süreci kötü yönetmesinden kaynaklı kimi sağlık çalışanı aşı olmadı

Ancak bakanlığın süreci kötü yönetmesinden kaynaklı kimi sağlık çalışanları aşı olmadı.

Elimde Bartın Devlet Hastanesi’nin raporu var.

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Rapora göre hastanedeki 743 personelden 490’ı aşılanmış.

Yani, yüzde 65’i.

(…)Bu arada İstanbul’daki Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde görev yapan 2.191 sağlık çalışanından ancak 1.462’sinin aşı olduğu öğrenildi.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır’da her üç çalışandan birinin aşılanmadığını kaydederek, “Bakanlık süreci şeffaf yürütmedi. Çalışanları bile ikna edemedi, toplumu nasıl ikna edecek?” diye soruyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı