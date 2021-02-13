İsmail Saymaz: Albayrak bugünleri görmüş

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünleri görmüş gibi üç yıl önceki konuşmasında bir seçmenin “Cumhurbaşkanımız şuradan Ay’a dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini söylemişti.

Üç yıl sonra Erdoğan, “Ay’a gidiyoruz” dedi.

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Aralıktan beri Türkiye’ye geleceği ifade edilen 40 milyon aşıdan ancak dörtte birini görmüşüz, ne gam…

2023’te ilk yerli ve özgün roketimizi fırlatacağız.

Türkiye’yi uçulmayan havalimanları ve geçilmeyen köprülerle donatmışız. Bir avuç yandaş müteahhitlerin cebine Hazine’den oluk oluk para akıyormuş, kimin umurunda?

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Galakside liman işleteceğiz, liman!

İsmail Saymaz’ın yazısı