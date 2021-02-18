İsmail Saymaz: 13 rehineyi kurtarmak için gidip 16 şehit cenazesiyle dönmenin faturası olmayacak mı?

Erdoğan, 15 Şubat’ta Rize Kongresi’nde, “Operasyonumuzda neticeyi alamadık” dedi. O an şehit oğlunun mezarında bulunan anne Ayşe Güler’i telefonla salona bağlattı. Şehit annesinin hıçkırıklarını tüm Türkiye dinledi.

Kuşkusuz, vatan uğruna gerektiğinde can da verilecektir.

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Ancak aslolan vatan için yaşamak ve yaşatmaktır.

PKK gibi meydanlara, alışveriş merkezlerine, otobüs duraklarına, minibüslere bomba koyabilen; köyleri, aileleri ve çocukları topluca yok edebilen, silahsız insanları kurşuna dizebilen bir terör makinesinin böylesi riskli bir operasyonda, rehineleri o an infaz edebileceği öngörülemez miydi?

PKK’nın elindeki 13 rehineyi kurtarmak için gidip 16 şehit cenazesiyle dönmenin bir faturası olmayacak mı?

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İsmail Saymaz’ın yazısı