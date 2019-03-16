İsmail Kılıçarslan: Yeni Zelanda’daki Hristiyan terörist ‘bana ne Türkiye’den’ dememiş

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Nur Camii’ne baskın yapıp 49 Müslümanı şehit eden Hristiyan terörist, kullandığı silah ve şarjörlerinin üzerine çeşitli mesajlar yazmış. O mesajlardan biri de bin yıllık bir Haçlı sloganı: “Tanrı bunu istedi!”

Suriye’de olup bitenlere bile “bize ne Suriye’den” cümlesiyle yaklaşan pembe mâbadlılara kötü haberi ben vereyim. Yeni Zelanda’daki Hristiyan terörist “bana ne Türkiye’den” dememiş. Silahlarından birinde “Türk yiyici” yazıyor. Diğerinde ise “1683” sayısı göze çarpıyor. 1683, yani Türklerin Viyana’yı ikinci kez kuşattığı ve “durdurulduğu” tarih.

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İsmail Kılıçarslan’ın yazısı