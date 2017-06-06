İsmail Kılıçarslan: Rüzgâr ektiniz ulan

Ne göğsüne bomba bağlayıp çoğu çocuk olan suçsuz insanları ölüme gönderen biriyle ne de arabasını sivillerin üzerine sürerek, sokakta insan bıçaklayarak katliam gerçekleştiren bir başkasıyla empati yapmaya hiç niyetim yok.

Ne ki empati geliştirmiyor olmam, Selman Abadi gibilerin niçin göğüslerine bomba bağlayacak, dahası hiç tereddüt etmeden o bombayı patlatacak duruma geldiklerini anlamamı da engellemiyor.

Rüzgâr ektiniz ulan. Şimdi fırtına biçince suçu internete atarak kurtulmayı umut ettiğiniz yer neresidir?

Sen Libya’yı, Irak’ı, Suriye’yi, Katar’ı, Mısır’ı karıştırmaya devam ettiğin sürece yeni bir Selman göğsüne bomba bağlayacaktır. Bu kadarını olsun anlamıyor musun?

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı