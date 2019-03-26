İsmail Kılıçarslan: Rabia Naz’ın katili bulunmalıdır

Lafı eğip bükmeden, dümdüz söylemek lazım: Ölümünün üzerinden neredeyse 1 yıl geçmiş; adli tıp raporunun ‘intihar değil, trafik kazası’ dediği; bazı kamera kayıtlarının silinip bazı delillerin karartıldığı iddiaları dolaşan böylesi bir durumda Adalet Bakanlığımıza düşen vazife, olağanüstü bir şeffaflıkla olayın üzerine gitmektir. Gerekirse soruşturmayı daha önce soruşturmada görev almamış yeni bir ekiple yeniden başlatmak ve meseleyi kamuoyunun bütününü tatmin edecek şekilde açıklığa kavuşturmak önceliktir.

Rabia Naz’ın katili bulunmalıdır. Değil belediye başkanının yeğeni ya da oğlu, başkanın kendisi bile olsa bulunmalıdır bu kazayı yapan. Nurettin Canikli’nin çağrısına kulak verilmelidir. Olayı karartan tek bir kirli polis, tek bir kirli yargı çalışanı, tek bir siyasi varsa en ağır şekilde cezalarını bulmalıdırlar. Yok, bu bir komplo, bir planlama işiyse bu da ortaya bütün açıklığı ile çıkarılmalıdır.

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İsmail Kılıçarslan’ın yazısı