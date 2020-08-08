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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Kılıçarslan: Negatif döviz hareketlerinin durmasını temin etmek de devletin sorumluluğudur

Belki şu kadarını söylemek lazım. Devletin vazifesi halkının refahını temin etmektir. Dolayısıyla negatif döviz hareketlerinin durmasını temin etmek de devletin sorumluluğudur. Bunu oturup konuşmak, bununla ilgili muhalefet dili geliştirmek, bunu eleştirmek de gayet tabiidir. Dolar yükseldikçe doğrudan fakirleşiyoruz çünkü.

Fakat bunu “mandacı zihin” ile, “ah ah, yanlış ülkede doğdum” zevzekliği ile, “Avrupa’da çöpçü buradaki profesörden iyi durumda” palavrasıyla yapmamak lazım gelir. Zira “mandacılık”, bir insan tekinin düşebileceği en izzetsiz yerdir.

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İsmail Kılıçarslan’ın yazısı

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