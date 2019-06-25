İsmail Kılıçarslan: ‘Külliye’ye girişin yasak, bazı yandaş kanallara konuk olman yasak’

Siz şimdi zannediyorsunuz ki ‘iktidardan aldığı nimetlerle, iktidarın kendisine verdiği destekle böyle şeyler yazıyor’ bu adam. Tam tersine olduğunu söylesem bakış açınız asla değişmeyecek ama ben yine de söyleyeyim. Mevcut iktidara bahsettiğim kaygılarla destek vermenin bedelini benden daha sert şekilde ödeyen kimse var mıdır bilmiyorum. Eşimin dostumun bana ‘Ulan salak! Külliye’ye girişin yasak, bazı yandaş kanallara konuk olman yasak, bazı yerlerde vereceğin ücretsiz konferansların açılan telefonlarla yasaklandı, bin türlü işine bin kez engel olundu; sen hala ana omurga deyip duruyorsun’ dediği de ayniyle vakidir.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı