İsmail Kılıçarslan: Hasbelkader gazeteci olduysanız, ‘Bilmiyorum’ demek karizmanızın çizilmesi anlamına gelir

Fakat Türkiye’de hasbelkader gazeteci, hele köşe yazarı olduysanız “bilmiyorum” demek karizmanızın çizilmesi , size saygının azalması, ‘cahil damgası’ yemeniz anlamına gelir. Kıbrıs Barış Harekâtı konusunda da sorsalar, FED’in faiz indiriminin ne anlama geldiğini de sorsalar, küresel ısınmanın Moğolistan’a etkisini de sorsalar, Ozan Güven’in magazin muhabirine küfür etmesini de sorsalar cevap vermek zorunda hissedersiniz kendinizi. Bu giderek ‘nasıl olsa her şey hakkında konuşabilirim’ kıvamına ilerletir sizi. Dahası o kıvam bir süre sonra “nasıl olsa her şeyi biliyorum” cümlesine ilerler.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı