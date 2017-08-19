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Yaramazlara biraz batar!

   
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İsmail Kılıçarslan: Hani mesele DAEŞ’ti, değil işte

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Hani mesele DAEŞ’ti? Değil işte. Meselenin DAEŞ olduğunu düşünmek dolmanın büyüğünü yutmak olur. Bugün DAEŞ, yarın YPG saflarında çarpışan İngilizlerin kuracağı örgüt, sonraki gün Ku Klux Klan, sonraki gün bilmem ne  intikam tugayı. Bugün DAEŞ denen canavarlık biçimini yok edersin, yarın daha zalimi, daha vahşisi, daha canavarı kurulur. Üstelik kurulurken de emperyalizmin âli menfaatleri gereği silah, para, insan kaynağı desteği bulur Avrupa ya da Amerika’dan.

Şimdi durup düşünelim. Benim ‘küresel emperyalizme karşı küresel intifada’ olarak kodlamaya çalıştığım bir ahlakla ahlaklanmayacaksak dünyanın o derin karanlığa doğru baş döndürücü bir hızla yuvarlandığını oturup izlemek zorunda kalırız.

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Din, meşrep, mezhep, ırk, ideoloji falan ayırmadan bir yeni direniş cephesine ihtiyacı var insanlığın.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı


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