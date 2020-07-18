İsmail Kılıçarslan: Hamza’nın ölümü, ‘meslek grubu terörü’ olarak ele alınmalı

Tabii aklımıza hemen gelen ilk soru şu: Tartıya itiraz eden kadın Suriyeli olmasaydı pazarcı esnafı yine de küfür ve hakaret yağdırır mıydı? İkinci soru ise şu: Hamza Suriyeli olmasaydı yine de öldürülür müydü?

Yine genelleyeceğim kusura bakmazsanız. İki sorunun cevabı da “evet”tir. Son bir yılda pazarlarda çıkan irili ufaklı kavgalarda bir dünya darp, bir dünya bıçaklama hikâyesi var zira. Dolayısıyla Hamza’nın ölümünü bir “ırkçı cinayet” olarak ele almak yerine bir “meslek grubu terörü” olarak ele almanın daha isabetli olacağını düşünüyorum.

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İsmail Kılıçarslan’ın yazısı