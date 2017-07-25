İsmail Kılıçarslan: Devlet dediğin kendisini dünyaya doğru şekilde anlatmanın bir yolunu bulacak

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Şimdi ben ‘yahu kardeşim, yüzde yüz haklı olduğumuz konularda bile dünyaya haklılığımızı anlatamıyoruz. FETÖ, PKK, PYD, IŞİD gibi terör örgütleriyle verdiğimiz mücadeleyi izah edemiyoruz’ desem derhal ‘kardeşim bizim kimseye kendimizi anlatmak gibi bir derdimiz yok. Zaten bunların niyeti belli, amacı belli’ diyecekler olacak bana.

Aslına bakarsanız ‘sıradan bir birey’ olarak ben de tam böyle düşünüyorum. ‘Amerika’ya, Almanya’ya, İngiltere’ye kendimizi niçin anlatacakmışız? Onlar zaten birer kötülük odağı olarak varlar. Tez zamanda zevallerini görelim’ diyorum hatta. Ama bunu ‘sıradan bir birey’ olarak diyorum işte.

Reklam

Devletin bunu böylece düşünme lüksü yok. Devlet dediğin bıkmadan, usanmadan, en küçük bir yılgınlık emaresi göstermeden hem mücadeleye devam edecek hem de kendisini tüm dünyaya doğru şekilde anlatmanın bir yolunu bulacak.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı