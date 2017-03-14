İsmail Kılıçarslan: Bu eziğe göre cümle hep aynıdır: ‘Avrupa’ya rezil olduk’

Bu eziğe göre dönüp dolaşıp geleceğimiz cümle hep aynıdır: ‘Avrupa’ya rezil olduk.’

Bu eziğe ‘ulan ezik’ Avrupa dediğin yer, dünyada rezillik bitse onu o saniye yeniden icat edebilecek bir kara parçasıdır. Senin bugün ‘gelişmiş Avrupa değerleri’ dediğin şeyin her yanı tel tel dökülmektedir. Ulan bir kez de ülkenin yanında ol. Bir kez de milletinin safında yer al, diyemezsin.

Seni duymaz, işitmez. Esmer bulur seni. Bıyıklı bulur. Gelişmemiş bulur.

‘Hollanda nedir?’ diye de soramazsın misal bu arkadaşlara. ‘Büyük ve kanlı bir emperyalist geçmişin ardından uyuşturucuyu kafelerde, kadınları camekanlarda pazarlayan, insanlarının mutsuzluktan geberdiği, her türlü ahlaksızlığın zirve yaptığı bir ülkedir altı üstü’ cevabını alamazsın.

Niye alamazsın peki? Çok uzattın be okuyucu. Dedik ya, adamlar sarışın ve gelişmiş. Sen esmer ve gerisin.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı