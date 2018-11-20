İsmail Kılıçarslan: Allah’ın -haşa- distribütöre de, kaplan vaizlere de, dindar gençleri ‘fanatik’ hale getirecek hocalara da ihtiyacı yok

Yangın var yangın! O yangın senin eve ulaşmadan harekete geçmeyeceksin biliyorum ama sana kötü bir haberim var. Yangın senin eve çoktan ulaştı. Odanda dumandan göz gözü görmüyor. Sen o esnada reddiye ya da tekfir yapmakla uğraştığın için yangının farkına varmıyorsun sadece.

Niçin bunca öfkeyle yazıyorum ben peki? Çünkü elimizdeki son umut, son çare, son deva da kendisini bizatihi o umudun, o çarenin, o devanın sahibi zanneden adamlar tarafından yok edilmeye çalışılıyor.

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Allah’ın -haşa- distribütöre de, onun dinini kurtaracak kaplan vaizlere de, zaten dindar gençleri “fanatik” hale getirecek hocalara da ihtiyacı yok. Ama benim, bizim, hepimizin Allah’ın şefkatine, merhametine, bağışlayıcılığına ihtiyacımız var.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı