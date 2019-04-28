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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Kılıçarslan: Aile ve içişleri bakanlıklarına açık çağrı yapıyorum

İnsanın vicdansızlığına hudut yokmuş. Meseleyi okuduğumdan beri o Özbek kadın çıkmıyor aklımdan.

Hem Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde hem de Aksaray v.b. gibi yabancı nüfusun çok olduğu İstanbul’da “polis tecavüzü, yağması, rüşvet” v.d. gibi işlerin olduğunu; mağdurların korkularından ya da “sonuçsuz kalır” diye düşünmelerinden seslerini çıkaramadıklarını daha ne kadar inkâr edeceğiz acaba?

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İşte buradan hem Aile Bakanlığı’na hem de İçişleri Bakanlığı’na açık çağrı yapayım. Neler döndüğünden haberiniz olmayabilir. Gelin sizi neler döndüğünü bilen STK’larla, gönüllü hukukçularla bir araya getireyim. Bir araya getireyim ki bir daha Cemile’nin, Cemilelerin başına böylesi utanç verici, böylesi alçakça, böylesi insanlık dışı olaylar gelmesin.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı

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