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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Kılıçarslan: Adı Recep Tayyip Erdoğan olan adam benden, bizden bunu istiyor da ondan

 

İşte önümüz referandum. İlk andan itibaren ‘evet’ diyeceğimi beyan etmiş durumdayım zaten. Sebeplerini de sıralayayım. Başkanlık sistemine inanıyorum da ondan. Bu değişikliklerin ‘Türkiye’nin varoluş savaşı’ diye adlandırdığım süreçte hayati önem arz edeceğini düşünüyorum da ondan. Adı Recep Tayyip Erdoğan olan adam benden, bizden bunu istiyor da ondan.

Ama şu kadarının bilinmesini, tarihe kayıt düşülmesini de istiyorum: Evet diyeceğim, ama bu kötücül insanlarla, bu kötülük organizasyonlarıyla birlikte değil, onlara rağmen evet diyeceğim.

Zannediyorum hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ diyecekler arasında tam da benim gibi düşünen bir dünya insan var ve bu inanın zannettiğimizden de büyük bir sorun.

İsmail Kılıçarslan’ın yazısı

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