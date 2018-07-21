İsmail Kahraman istiyor: Devlet dairelerine Erdoğan’ın resmi asılmalı

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’nin başında artık bir devlet başkanı olduğunu belirterek devlet dairelerine Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin asılması gerektiğini söyledi.

Milli Türk Talebe Birliği tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Vefa ve Kardeşlik Buluşması” konulu konferansa İsmail Kahraman konuşmacı olarak katıldı.

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Kahraman 26’ncı yasama döneminin ‘bir güzel’ faaliyetinin anayasa değişikliği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Dünya anayasanın değişmesini istemiyordu. O yüzden değişmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu inşallah. Bunun yansımasını da göreceğiz. Şimdi Türkiye’nin başında bir devlet başkanı var. Herkesin saygı duyduğu ve duyması gerektiği. Artık yakında buralara da (salonu işaret ederek) bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleri asılmalı. O milletin seçtiği devlet başkanıdır. Güzel şeyler oldu ve güzel şeyler olacak inşallah.”

Programa ayrıca, eski Başbakan Yardımcısı RecepAkdağ, Samsun Valisi Osman Kaymak, AKP Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.