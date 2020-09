İsmail Gökhan Bayram: Öğrencilerin eğitime erişimleri sadece EBA’nın çökmesi sorunu ile sınırlı değil

EBA sunucuları çöker, toparlanır güçlendirilir vs. ama öğrencilerin anayasal hakları olan eğitime erişimleri sadece EBA’nın çökmesi sorunu ile sınırlı değil. EBA’ya erişmek için öğrencilerin her birinin bir tablet, akıllı telefon ya da bilgisayara ve kota sorunu olmayan bir bağlantıya ihtiyacı var. Internet penetrasyonu Türkiye’de yüzde 70’ler seviyesinde olsa da kotasız erişime sahip olanlar bu yüzde 70’in küçük bir kısmını oluşturuyor. Kotasız bağlantılar hızları çoğunlukla altyapı nedeni ile pek yüksek olmamasına rağmen ucuz değil. Mobil telefonlar üzerinden sağlanan bağlantılar ise buna kıyasla kat be kat daha pahalıya geliyor. EBA sistemi için öğrencilere ücretsiz verilen kotalar ise sitemin her tarafında işe yaramadığı gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte de değil.

Tabii bağlantı ve kota gibi mevzular ancak ve ancak öğrencinin EBA’yı kullanabileceği bir cihaz eşliğinde tartışma konusu olabilir. Çok sayıda öğrencinin EBA’ya ulaşabileceği bir cihaza erişimi yok.

Reklam

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı