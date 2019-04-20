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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Gökhan Bayram: Notre Dame’ın restorasyonunu kolaylaştıracak harita

Katedral’i restore etmek için başlatılan bağış kampanyası hızla yarım milyar avroyu aşsa da böyle bir eserin restorasyonu sadece para ile olmuyor. Eserin aslına dair görsellere, ölçümlere ve planlara ihtiyaç var. Neyse ki Notre Dame Katedrali için bunlar fazlasıyla mevcut.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sanat Tarihçisi Andrew Tallon’un başında olduğu “Gotik Fransa’yı Haritalamak” adlı proje 2015’te Katedral’in hemen her santimetre karesini üç boyutlu lazer tarama teknikleri ile tarayarak muhafaza etti. Birkaç milimetre hassasiyetindeki bu dijital tarama verileri restorasyonu oldukça kolaylaştıracak. Restorasyon açısından muhtemelen pek bir fonksiyonu olmayacak olsa da iki ciddi çalışmadan daha bahsetmek gerekiyor. 

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İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı

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