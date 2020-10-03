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Yaramazlara biraz batar!

İsmail Gökhan Bayram: Facebook’un bile temsilci ataması sürpriz olur

Eğer sosyal ağ sağlayıcılar bildirimin ardından geçen 30 gün içinde temsilci atamazlarsa 10 milyon lira para cezası kesilecek. Bunun üzerinden 30 gün daha geçtiğinde eğer hâlâ temsilci atanmamış ise 30 milyon lira daha para cezası kesilecek. Temsilci atamamakta 30 gün daha ısrar edenlere Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Bütün bu nasıl uygulanabileceği belirsiz olan yaptırımlara rağmen eğer sosyal ağ sağlayıcılar hâlâ direniyorsa 3 ay sonra yüzde 50, bundan 1 ay daha sonra 2021 mayısında ise yüzde 90’a varan bant genişliği kısıtlamaları ile karşı karşıya kalacak.

Türkiye’de en çok reklam geliri elde eden sosyal ağ sağlayıcılardan Facebook’un bölgelere göre gelirine göz attığımızda [2] 2018’in son çeyreğinde gelirlerinin yüzde 91’ini ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Asya Pasifik ülkelerinden kazanmış. Sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’den verilen reklamlardan öyle büyük paralar kazanmadığı ortada. Hâl böyle iken bu şirketlerin temsilci ataması, verileri Türkiye’ye taşıması vb. için herhangi bir çekici sebep olmadığı gibi temsilci atadıkları durumda hem yasal hem de maddi olarak bir sürü yükümlülüğün altına girecekler. Adı sansürle anılan bir yasaya ortak olmanın getireceği kötü ün de cabası. Bu şartlarda yasaya en ılımlı bakan Facebook’un bile temsilci ataması sürpriz olur. Sosyal ağ sağlayıcıların yasayı pek de dikkate almadığı, iktidarın ise ciddi bir yaptırımda bulunamadığı bir senaryo daha yüksek olasılık.

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İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı

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