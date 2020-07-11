Islık dilini tanıtmak için kulüp kuruldu

Doğu Karadeniz’de, halk arasında ‘kuş dili’ olarak ifade edilen ve UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan ‘ıslık dili’nin tanıtılması için spor kulübü kuruldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılan dil, artık Islık Dili Spor Kulübü ile de anılacak.

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2020-2021 futbol sezonunda Giresun 2. Amatör Küme’de mücadele edecek kulübün açılında düzenlenen törende, kulübün yönetim kurulu ve Kuşköy köyü halkının mesajı şöyleydi: “Spor bizim işimiz, Islık Dili Spor Kulübü hayırlı olsun, bir spor kulübümüz olduğu için sevinçliyiz.”

Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, kültürel miras olarak etkin bir şekilde tanıtılması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması amacıyla spor kulübünü kurduklarını söylerek şöyle devam etti: “Çocukluk yıllarımızda kuşdili festival alanında top oynardık ve ıslık dili ile ‘Top oynamaya gidelim mi? diye haberleşirdik. Biz çocukken o yüzden futbol sevgisiyle büyüdük. Futbol sevgisiyle geçirdiğimiz çocukluğumuzu Islık Dili Spor Kulübünü kurarak daha da geliştirdik. Önümüzdeki sezon Giresun 2. Amatör Küme’de mücadele ederek ıslık dilini diğer branşlara da taşımak istiyoruz.”